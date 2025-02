Scuole dell’infanzia, iscrizioni entro il 10

C’è tempo fino alle 20 del 10 febbraio per effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2025-2026 nelle scuole dell’infanzia gestite dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si tratta delle statali di Lugo e delle comunali ‘Le Capanne’ di Villanova di Bagnacavallo, ‘Capucci’ di Lugo e ‘Pueris Sacrum’ di Massa Lombarda. Per il Lughese è attivo il punto unico di iscrizione alle scuole dell’infanzia, sia statali che comunali. Possono presentare domanda le famiglie dei bambini tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2025 e quelle dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2026. Queste ultime richieste possono essere accolte solo in subordine all’accoglimento dei bambini nati entro il 31 dicembre 2025. Le iscrizioni vanno effettutate online sul sito http://servizionline.labassaromagna.it/servizi-online/scuola.