Scuole di via Roma, note e cinema

Da giovedì 17 agosto a sabato 19 agosto a Sant’Agata sul Santerno, nel giardino delle scuole di via Roma 6, si terranno tre serate gratuite tra note e cinema. L’evento fa parte del progetto ‘Cinema Revolution’ sostenuto dal Ministero della Cultura e dall’Associazione nazionale esercenti cinema, che grazie a un finanziamento della Direzione generale Cinema e audiovisivo hanno deciso di portare gratuitamente film ai territori alluvionati. La rassegna inizia il 17 agosto con La Signora Harris va a Parigi. Continua il 18 con film di animazione per i più piccoli e le famiglie, Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio e si conclude il 19 con Tramite amicizia. Le proiezioni iniziano alle 21.15 e sono precedute da spettacoli dal vivo dalle 20.30: il 17 agosto si esibiscono in concerto di jazz e blues Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini, mentre il 18 il Goose Trio tra jazz e bossanova e il 19 La Corelli, tra opera lirica a Secondo Casadei.