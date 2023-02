Scuole e calo demografico "Lo stradario sarà da aggiornare Non si possono spostare forzatamente i bambini"

Com’era già successo due anni fa, la classe prima della scuola primaria ‘Grande Albero’ di Madonna dell’Albero è a serio rischio per l’anno scolastico 2023-24. Il motivo è molto semplice: mancano bambini e il numero è ben lontano dal minimo richiesto per legge.

E, in generale, le scuola del futuro dovranno fare i conti con la carenza di bambini.

"In un comune grande come il nostro – afferma l’assessore comunale alla Scuola, Fabio Sbaraglia –, la denatalità produce strani effetti perché crea disomogeneità tra città e forese. Di comune accordo con l’Ufficio scolastico territoriale e con i dirigenti, perseguiamo sempre l’obiettivo della salvaguardia delle scuole del forese come presidio di socializzazione. A essere più colpite sono le classi prime delle scuole primarie. Se continuerà così, valuteremo la necessità di aggiornare lo stradario su cui oggi si fonda il Patto della scuola in base al principio di territorialità. Da un lato va salvaguardata la rete del territorio, dall’altra le famiglie con le loro esigenze. Per intenderci, non si può salvare la scuola di un paese, spostando forzatamente i bambini da un altro". A Madonna dell’Albero i residenti ce la stanno mettendo tutta. "L’anno scorso ce l’abbiamo fatta ma quest’anno e il prossimo non credo – afferma Roberto Sansavini, residente di Madonna dell’Albero, –. Purtroppo molti genitori, a causa di necessità di lavoro, fanno tragitti diversi e portato i figli altrove. Peccato perché è una scuola che funziona bene con insegnanti che ci mettono l’anima".

Non è dunque in questo caso solo un problema di calo demografico, che ha la sua valenza in questi ultimi anni, ma anche la scelta di alcune famiglie che finisce poi per scontentare altre. "L’anno scorso abbiamo fatto di tutto per fare la prima – ricorda Paola Vannelli, presidentessa del Comitato Cittadino di Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero –. Mettendoci d’accordo con il Comune, ci siamo riusciti ottenendo il doposcuola. Ma quest’anno è veramente difficile perché, a oggi, ci verrebbe solo un bambino. C’erano 6 o 7 genitori a Ponte Nuovo che chiedevano il tempo pieno e noi abbiamo proposto di farlo a Madonna dell’Albero per spostare là i bambini. Non sappiamo più cosa fare". La situazione è nota al Comune e, presto, sarà anche organizzato un incontro. "Pur non avendo diretta competenza in materia, insieme ai dirigenti e all’Ufficio scolastico territoriale, teniamo monitorata la situazione – continua l’assessore Sbaraglia –. Speravamo che l’aver messo a disposizione risorse, non facili da reperire in un periodo come questo, per il servizio del doposcuola potesse favorire le iscrizioni dei bambini come avvenuto l’anno scorso. Ogni caso sarà valutato con la massima disponibilità considerando anche che, al momento, non ci sono certezze circa la quantità di organico che il Ministero metterà a disposizione. Di certo è fondamentale mantenere un’alleanza fra territorio, famiglie e istituzioni". Roberta Bezzi