Scuole e sottopassi chiusi viste le piogge intense

Oggi, vista l’allerta arancione per criticità idraulica, in via precauzionale sono state

decise le chiusure di alcune scuole nella provincia. A Cervia sarà chiuso l’Istituto di istruzione superiore ’Tonino Guerra’ per limitare gli spostamenti dei ragazzi. In via precauzionale, vista le previsione di intense piogge nelle zone limitrofe, è stata decisa la chiusura di: via Cannuzzola, Parco fluviale di Cannuzzo e il percorso naturalistico sull’argine del fiume

Savio e sottopasso di via Bova. Il Comune ricorda i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità: si raccomanda la massima prudenza nel transitare nei sottopassi: fare

attenzione ai segnalamenti di allagamento; evitare gli argini del Savio, le banchine dei canali e i terreni nella golena del

Savio.