Scuole, Giorgio Granatiero fa parte di Cavejastudio

In merito all’articolo pubblicato ieri, dal titolo ’Palestre Olivieri-Callegari e Liceo Alighieri – via ai lavori’, c’è una precisazione da fare. L’architetto Giorgio Granatiero, a differenza di quanto indicato nel testo, non fa parte di Structura Engineering, bensì di Cavejastudio. Granatiero precisa di aver lavorato al progetto architettonico dell’IPS Olivetti-Callegari insieme agli architetti Filippo Pambianco e Alessandro Pretolani. Dell’errore ci scusiamo con il diretto interessato e con i lettori. L’articolo raccontava dell’investimento da 11,5 milioni di euro, in parte dal Pnrr, per rinnovare le strutture. Al Classico c’è in programma la demolizione del vecchio impianto e la costruzione di un fabbricato annesso alla scuola, in piazza Anita Garibaldi. Nel corso di un incontro con la stampa sono stati forniti i dettagli di questi interventi.