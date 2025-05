"Scuole inadatte al caldo torrido"

Francesco Ciccone è da poco diventato maggiorenne e frequenta la classe quarta del Liceo Classico indirizzo Scienze Umane di Ravenna. Racconta: "L’idea di per sé non è male, perché tre mesi di vacanze estive sono veramente troppo lunghi. Il problema, però, a mio avviso, sono le strutture scolastiche, che nella maggior parte dei casi non sono in grado di sostenere le alte temperature estive, soprattutto se si guarda a uno scenario con temperature in aumento. Ad oggi, noi già a maggio e giugno soffriamo tanto il caldo in alcune aule, quasi tutte. Il problema non è la proposta, ma che realisticamente non siamo preparati per affrontarla".