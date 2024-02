Scuole, lavori per oltre 9 milioni

Finiranno in contemporanea gli interventi di ampliamento e miglioramento effettuati in due degli edifici scolastici più importanti della città riuniti nello stesso polo scolastico, quello tecnico-professionale. Si tratta del complesso che affianca l’Itgc Compagnoni all’Itis Marconi in via Lumagni, e dell’Ips Stoppa di via Baracca.

Sommando i vari interventi in programma, la cifra investita dalla Provincia per valorizzare il polo tecnico professionale lughese attraverso i fondi messi a disposizione del Pnrr ammonta a 9 milioni e 300mila euro. "Per entrambi gli edifici – spiega la consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica, Maria Luisa Martinez – l’obiettivo finale è di completare i lavori entro settembre del 2025, anche se le tempistiche previste per l’utilizzo dei fondi del Pnrr scadono a dicembre 2025". L’Ips Stoppa è interessato da un intervento di miglioramento sismico che verrà a costare 3.700.000 euro, necessario in virtù dell’inserimento della zona di Lugo in area sismica di livello 2, avvenuta a partire dal 2012. Per il complesso Compagnoni-Marconi, invece, quello avviato lo scorso dicembre è il terzo e ultimo cantiere che è stato previsto per completare il progetto complessivo diviso, negli anni, in altrettanti stralci.

Nel novembre scorso sono state inaugurate 9 aule e 5 laboratori realizzati ex novo nell’ampliamento che sarà potenziato dai lavori attualmente in corso, finalizzati ad aggiungere ulteriori 6 aule e altri 2 laboratori per migliorare ulteriormente l’offerta didattica. "Il terzo stralcio prevede un impegno economico di circa 3 milioni di euro che sommati ai 2 milioni e 600mila euro del precedente, ci portano a investire nel complesso Compagnoni-Marconi 5 milioni e 600.000 euro – sottolinea Martinez –. I nuovi spazi messi a disposizione, fra aule e laboratori, saranno gestiti in base alle esigenze didattiche dalla dirigente scolastica".

Aule e laboratori serviranno principalmente a trasferire in via Lumagni anche l’Ipsia Manfredi, che ora è collocata fra la sede di via Tellarini e e i laboratori che sono stati ricavati nell’edificio di proprietà comunale di via Brunelli. L’obiettivo quindi è riuscire a completare il terzo stralcio per chiudere il progetto di ampliamento in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre, in modo che gli alunni possano affrontare già il prossimo anno scolastico nella nuova sede unica, senza ulteriori spostamenti.

Monia Savioli