Scuole materne, iscrizioni aperte

Sono aperti i bandi d’iscrizione all’anno scolastico 2024-2025 per le scuole dell’infanzia gestite dall’Unione della Bassa Romagna. Si tratta delle materne comunali ‘Le Capanne’ di Villanova di Bagnacavallo, ‘Capucci’ di Lugo e ‘Pueris Sacrum’ di Massa Lombarda. C’è tempo per iscriversi fino al 10 febbraio. Per il territorio lughese è stato attivato nuovamente il punto unico di iscrizione alle scuole dell’infanzia, sia statali (‘Fondo Stiliano’, ‘La Filastrocca’, ‘Anna Maria Forbicini’ di San Potito) e comunale ‘Capucci’. Sono previsti degli open day per permettere alle famiglie di visitare le strutture e incontrare il personale: lunedì 22 gennaio alle 17.30 per la scuola dell’infanzia ‘Le Capanne’ di Villanova e per la scuola ‘Capucci’ di Lugo; martedì 23 gennaio alle 17.30 per la scuola ‘Pueris Sacrum’ di Massa Lombarda. Le iscrizioni possono essere effettuate su http://servizionline.labassaromagna.it/servizi-online/scuola.