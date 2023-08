Scuole Mordani, Garibaldi e Mattei Manutenzione straordinaria

La giunta ha approvato due progetti relativi alla manutenzione straordinaria di varie scuole. "Piccoli interventi – afferma l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte –, ma miglioreranno la permanenza e il benessere degli alunni nelle aule scolastiche". Il primo riguarda il rifacimento delle pavimentazioni delle primarie ’Mordani di Ravenna e ’Garibaldi’ di Porto Corsini.

Lo scopo dell’intervento è quello di realizzare uno spazio adibito ad aula motoria in ciascuna delle due scuole attraverso la posa di una pavimentazione in gomma. Questi lavori consentiranno agli alunni di svolgere attività motoria. Il valore è di 26mila euro. Programmati una serie di interventi di manutenzione straordinaria in alcuni locali della primaria “Mordani” e nella scuola di primo grado “Mattei” di Marina di Ravenna. In particolare i lavori riguarderanno il ripristino di intonaci interni ed esterni nelle due scuole. Alla scuola “Mattei” si interverrà sugli intonaci di quattro aule, del corridoio e nei bagni.

All’esterno è previsto il ripristino parziale di due porzioni di fabbricato adibiti a bagni. Intonaci e tinteggiature verranno eseguiti dovunque necessario (importo 50mila euro).