Scuole più sicure dopo i cantieri da 13 milioni

Scuole più sicure, moderne e accessibili. Sono quattro gli istituti scolastici di Faenza che nei mesi scorsi sono stati interessati da opere di riqualificazione grazie a un investimento complessivo di quasi 13 milioni di euro, perlopiù finanziati dal Pnrr e in parte dalla Provincia di Ravenna. Ieri prima a Palazzo Manfredi, poi al Liceo Torricelli Ballardini, quindi all’Oriani, al Bucci e al Persolino Strocchi hanno partecipato alle inaugurazioni il presidente della Regione Michele de Pascale, il sindaco di Faenza Massimo Isola, la presidente della Provincia Valentina Palli, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma, altri amministratori dei comuni limitrofi, i tecnici e i dirigenti della Provincia, la presidente del consiglio comunale di Faenza Maria Luisa Martinez, i dirigenti scolastici e alcune classi di studenti degli istituti coinvolti dai lavori.

"La scuola è il più grande investimento che possiamo fare per il futuro delle nostre comunità – ha detto il presidente della Regione, Michele de Pascale –. I lavori realizzati a Faenza restituiscono edifici più solidi dal punto di vista sismico, impianti rinnovati per ridurre i consumi e migliorare il comfort, ambienti didattici e laboratori più moderni e accessibili, una biblioteca riqualificata e spazi sportivi rinnovati". Un punto a capo per ribadire che col Pnrr "gli investimenti in scuola e sanità sostanzialmente restituiscono un ristoro a chi ha vissuto la pandemia" e che per il futuro "non sappiamo quando ci saranno altre occasioni come il Pnrr, ma come Regione ci stiamo già attrezzando per programmare gli interventi necessari". Un impegno ribadito anche dalla presidente della provincia Valentina Palli: "Questi interventi si inseriscono nell’ambito di un pieno e costante impegno da parte dell’amministrazione provinciale nell’ambito dell’edilizia scolastica, che vede un’azione capillare nelle scuole superiori del nostro territorio. L’obiettivo è quello di rendere i nostri istituti sempre più sicuri, funzionali e accoglienti".

Il Liceo Torricelli-Ballardini è stato oggetto di tre distinti interventi: nella sede dello scientifico sono stati completati lavori di miglioramento sismico e riqualificazione per circa 2,3 milioni di euro, inclusa la nuova biblioteca e i locali annessi. Nella sede del linguistico opere per 1,64 milioni hanno consentito il miglioramento sismico del fabbricato e il potenziamento della sicurezza. L’Itip Bucci di via Camangi è stato interessato da un intervento di adeguamento sismico per oltre 3,5 milioni di euro e sono stati restituiti, tra gli ambienti, ben tre laboratori rinnovati e la palestrina.

All’istituto Oriani invece è stato portato a termine il primo stralcio di un più ampio piano di messa in sicurezza sismica, che ha interessato in particolare il corpo centrale del complesso scolastico: un intervento da 2,3 milioni di euro. Infine all’istituto Persolino Strocchi è stata demolita e ricostruita la palestra, con antisismica di nuova generazione, nuovi spogliatoi e persino un impianto fotovoltaico. Costo complessivo 3,2 milioni di euro finanziati da Pnrr, Fondo Opere Indifferibili e Provincia. "Per noi la scuola è uno dei pilastri in cui si costruisce il futuro della comunità – ha detto il sindaco Massimo Isola –. Dietro questi cantieri ci sono investimenti importanti, ma soprattutto c’è la scelta mettere la scuola al centro".

Damiano Ventura