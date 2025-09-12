Scuole pronte per la prima campanella

Tutto pronto nelle scuole di Cervia e Milano Marittima per la prima campanella di lunedì. Negli ultimi mesi, infatti, il Comune di Cervia ha avviato un ampio programma di manutenzioni degli edifici scolastici, con l’obiettivo di garantire strutture sicure, efficienti e accoglienti per alunni e personale. I lavori sono consistiti in piccole riparazioni, adeguamenti funzionali e verifiche degli impianti ma anche in interventi straordinari, per i quali il Comune ha stanziato nel 2024 un finanziamento di 200mila euro. La cifra ha permesso di realizzare opere significative su diversi plessi scolastici che necessitavano di riqualificazione o di interventi mirati. Tra le principali attività svolte si segnalano la sostituzione di tutti gli infissi nella scuola ‘Fermi’ di Pisignano, un’azione fondamentale per migliorare l’isolamento termico e acustico e aumentare la sicurezza degli ambienti. Alla scuola elementare di Palazzone è stato portato a termine il rinnovo degli infissi, completando così un percorso di riqualificazione già avviato negli anni precedenti. Ulteriori lavori hanno interessato la tinteggiatura esterna delle scuole elementari ‘Carducci’ di Castiglione e ‘Mazzini’ di Milano Marittima.

In quest’ultimo plesso, oltre alla ritinteggiatura, è stato rifatto il vialetto d’ingresso per evitare ristagni d’acqua in caso di pioggia. A seguito del fortunale che ha colpito la zona il 24 agosto scorso, il Comune ha effettuato controlli in tutti i giardini degli edifici scolastici. Sono state eseguite potature straordinarie per rimuovere rami caduti e verifiche approfondite sulla stabilità delle alberature, con particolare attenzione alla scuola ‘Mazzini’ di Milano Marittima. Parallelamente agli interventi appena conclusi, gli uffici comunali sono già al lavoro per predisporre un nuovo progetto di riqualificazione, finanziato per il 2025, che verrà realizzato la prossima estate. L’Amministrazione comunale intende così proseguire il percorso di cura, investimento e attenzione agli edifici scolastici.

"La sicurezza, l’efficientamento e il decoro delle scuole – hanno dichiarato l’’assessore ai Lavori pubblici, Mirko Boschetti, e l’assessora alla Scuola, Federica Bosi – sono una priorità dell’Amministrazione comunale. Le opere di manutenzione sono interventi costanti nel tempo con l’obiettivo di curare al meglio le nostre strutture. Abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione verso gli edifici scolastici in particolare per la sicurezza degli alunni e di tutto il personale. Gli interventi continueranno anche il prossimo anno e abbiamo già messo a disposizione le risorse".

Ilaria Bedeschi