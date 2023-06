Scuole riaperte da domani "Per la socialità dei ragazzi"

Anche solo per tre giorni, le scuole di Conselice riapriranno, a partire da domani e fino a mercoledì 7, giornata di chiusura dell’anno scolastico. La decisione è stata presa durante la riunione che l’1 giugno scorso ha coinvolto la sindaca Paola Pula, l’assessore alla Scuola Raffaele Alberoni, la dirigente Giovanna Castaldi e il Dsga Michele Battaglino dell’istituto comprensivo ‘Felice Foresti’, oltre alla dirigente dell’area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Carla Golfieri e alla responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Conselice, Chiara Galla. Oltre all’apertura delle scuole, nell’incontro sono state decise le modalità di riavvio del servizio mensa per i ragazzi, la pianificazione del servizio di trasporto per garantire a tutti gli studenti di tornare tra i banchi e il riavvio, dove possibile, anche dei servizi di pre e post scuola.

"Le nostre scuole non sono state toccate dall’acqua – spiega l’assessore alla scuola, Raffaele Alberoni. "Solo la scuola dell’infanzia ha avuto l’acqua attorno al giardino. Per questo abbiamo deciso di riaprirle, anche solo per poche giornate, pensando soprattutto ai ragazzi e alle ragazze. Non volevamo che succedesse come nel periodo Covid quando la scuola è finita senza che gli studenti potessero di nuovo incontrare i compagni e i loro insegnanti. In questo – continua – abbiamo accolto anche le richieste delle famiglie e dei genitori che ci hanno chiesto espressamente di far vivere ai loro figli quei momenti di socialità". Da domani, quindi, riapriranno con orario pieno i nidi, le due scuole dell’infanzia, la primaria e la secondaria di Lavezzola. La scuola primaria di Conselice sarà aperta solo al mattino dalle 8.15 alle 12.15. Le aule della primaria, nel pomeriggio dalle 14 alle 17 saranno occupate dagli alunni delle scuole secondarie. "Negli ultimi giorni abbiamo effettuato gli interventi di pulizia e sanificazione delle aule e degli ambienti oltre ai controlli strutturali necessari – sottolinea Alberoni –. Le ultime tre giornate scolastiche si svolgeranno nella normalità didattica. Ci saranno anche iniziative di varia natura come un gemellaggio con una scuola di Bologna. Siamo convinti che questa riapertura avrà effetti positivi sui ragazzi e le ragazze. In questo modo ridiamo loro socialità". Mentre l’anno scolastico di primarie e secondarie finirà il 7 giugno, il nido e la scuola dell’infanzia proseguiranno le loro attività fino al 30 giugno prossimo. "In più – conclude Alberoni – riapriremo a breve tutti i centri estivi che come sempre creeranno un mix fra gioco, scuola e attività motorie".

Monia Savioli