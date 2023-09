Scuole riaperte grazie ai privati, ora gli aiuti di Stato

Quello di Lugo, dove la gran parte delle scuole riaprirà regolarmente grazie anche ai contributi dei privati, tra cui il gruppo editoriale Monrif che ha raccolto oltre 400mila euro, 200mila dei quali sono stati donati al Comune di Lugo, rappresenta bene come lei scrive la generosità e la concretezza dei privati che, con i mezzi a disposizione, hanno subito messo in moto la macchina degli aiuti. Quasi tutte le scuole lughesi avevano subito danni e senza questo intervento probabilmente non sarebbero state pronte o quasi per l’inizio dell’anno scolastico, aggiungendo ulteriori danni a un territorio già profondamente colpito. Gli aiuti sono arrivati velocemente e donarli ai Comuni ha consentito di individuare in tempo reale quali fossero i settori più in difficoltà, sui quali intervenire immediatamente.

Tutto questo è encomiabile e di esempi simili se ne sono visti in tutta la regione. Non si deve però cadere in un pericoloso equivoco, e cioè pensare che le zone alluvionate possano risollevarsi solo con l’aiuto dei privati che è importantissimo, ma non risolutivo. Ora devono arrivare gli aiuti statali per chi ha subito danni enormi.