Scuole sovraffollate, nasce il Polo Sant’Agata. Realizzate sei aule per l’Artistico e Ragioneria

Dopo i trasferimenti e gli sdoppiamenti degli ultimi anni tra sedi centrali e succursali delle scuole superiori ravennati, sembra raggiunto un equilibrio stabile. L’anno scorso era stato il liceo artistico ad andare in affanno per il cospicuo numero di iscritti e così è nato il Polo di Sant’Agata, nello stabile del quartiere omonimo che una volta ospitava gli uffici del provveditorato. Qui sono state realizzate sei aule al momento occupate dagli studenti dell’Artistico e di Ragioneria. "L’idea – spiega il sindaco Michele de Pascale – era quella di creare un piccolo spazio da mettere a disposizione ogni anno degli istituti che si trovano in difficoltà e che hanno bisogno di ulteriori spazi per il numero di iscrizioni raggiunte. Sono stati anni complessi per l’organizzazione delle sedi, soprattutto a causa dei numeri molto alti di iscritti". In realtà, ha aggiunto il sindaco, il picco di iscrizioni nella scuola è stato raggiunto ed è prevista quindi una flessione, dovuto al calo demografico, che non potrà essere sanato se non con una migrazione verso la nostra provincia. Nonostante questo, ha assicurato sempre de Pascale, verranno messi a disposizione della scuola nuovi spazi.

Per il prossimo anno il nuovo indirizzo musicale all’interno del liceo artistico avrà sede al secondo piano della scuola in via Tombesi dall’Ova ristrutturato da poco e inaugurato a settembre 2023. L’intervento, a cura della Provincia, ha richiesto complessivamente 1 milione e 200mila euro. Nel piano, fino ad allora inutilizzato, sono stati realizzati aule e laboratori. L’organizzazione della sede dell’indirizzo musicale potrebbe essere rivista in base al numero delle iscrizioni che arriveranno a tutti i corsi del Nervi Severini. Per il musicale, che prevede 32 ore di lezione di cui dodici di indirizzo, serviranno inoltre più docenti rispetto agli altri indirizzi della scuola e ieri la consigliere provinciale Maria Luisa Martinez sulla questione è stata chiara: "Il nostro auspicio è che il Ministero ci assegni l’organico sufficiente".

Tra gli interventi in programma infine c’è anche quello di insonorizzare l’aula magna della scuola, l’ex chiesa di Santa Maria delle Croci, dove gli studenti dell’indirizzo musicale potranno esercitarsi ed esibirsi.