Scuole superiori, calano gli studenti. Prevalgono i licei seguiti dai tecnici

Anche quest’anno in provincia di Ravenna sono i licei ad avere la meglio, segnando un +1.4% di iscrizioni al primo anno, seguiti dagli istituti tecnici e dai professionali. Complessivamente, sono 3291 le alunne e gli alunni che si sono iscritti al primo anno degli istituti di istruzione secondaria nelle scuole provinciali.

Questi i dati diffusi dall’ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale a seguito della chiusura delle iscrizioni online, avvenuta il 10 febbraio.

In regione, è l’88.1% delle famiglie ad usare la procedura online, mentre la restante parte si avvale dell’iscrizione diretta attraverso le segreterie scolastiche.

Anche se non ancora definitivo – perché mancano all’appello gli alunni che stanno procedendo all’iscrizione diretta - il dato dell’Ufficio Scolastico di Ravenna vede un calo degli iscritti a livello provinciale rispetto all’anno scolastico 2024/2025 pari a -129 alunni.

La diminuzione delle iscrizioni si inserisce in una tendenza consolidata di minori iscrizioni alle scuole medie e minori nascite, in parte compensate dalle migrazioni. La diminuzione di iscritti si concentra principalmente nelle scuole di Ravenna (-94) e Faenza (-48), mentre a Lugo si registra una leggera crescita di 13 iscrizioni.

Il dato è in controtendenza rispetto all’anno precedente, che vedeva a Ravenna un aumento di 12 iscritti, mentre calavano Faenza e Lugo. Nel confronto tra licei, istituti tecnici e professionali, c’è una prevalenza dei licei (41.8%), seguiti dai tecnici (39.3%) e dai professionali (18.9%).

Tuttavia, in provincia si nota una maggiore propensione per i tecnici e per i professionali rispetto alla media regionale, dove invece si fermano rispettivamente al 36,19% e al 17.43% delle iscrizioni.

Rispetto all’anno precedente, dunque, le famiglie preferiscono i licei (+1.4%) e i tecnici (+0.9%), meno i professionali, che calano con -2.3%. L’incremento delle iscrizioni nei licei riguarda in particolare classico, linguistico e scientifico indirizzo scienze applicate.

Al contrario, il calo delle iscrizioni incide maggiormente su tecnici del settore tecnologico (-21) e sui professionali di tutti gli indirizzi (-104). Per quanto riguarda le singole scuole del territorio, il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza si conferma il primo istituto in provincia con ben 382 nuovi iscritti, 37 in più dell’anno precedente. Segue l’Istituto Tecnico Oriani di Faenza (315), il Polo Tecnico-Professionale di Lugo (306) e il Liceo Ricci Curbastro di Lugo con 299 iscritti (+24). Invariato il numero di iscrizioni al Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna con 284 iscritti, mentre crolla il Liceo Scientifico Oriani di Ravenna, che, con 238 nuovi alunni, registra 37 iscrizioni in meno.

Lucia Bonatesta