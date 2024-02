Scuole superiori, tutti i dati. Sono 3405 i ragazzi iscritti . Vincono, anche se in calo, i licei

Vincono i licei (seppure in lieve calo), seguiti dai tecnici e dai professionali che però a Ravenna sono più gettonati della media regionale specie sul fronte del commercio, della sanità e dei servizi alla persona. Sono 3.405 le alunne e gli alunni che si sono iscritti al 1° anno degli istituti di istruzione secondaria della provincia di Ravenna per l’anno scolastico 2024-2025. Seppur non definitivo (mancano all’appello alcuni alunni per i quali le famiglie stanno procedendo all’iscrizione diretta), il dato vede un leggero calo degli iscritti a livello provinciale rispetto allo scorso anno (57 alunni in meno), dovuto alle minori iscrizioni che si sono registrate nelle scuole di Faenza (-44) e Lugo (-25), mentre sono stabili quelli nelle scuole di Ravenna (+12). Un dato conseguente al minore numero degli alunni in uscita dalle scuole medie della provincia di Ravenna (-130), compensato in parte dal saldo positivo della migrazione delle iscrizioni fra province.

Questi i dati diffusi dall’ambito territoriale di Ravenna dell’Ufficio scolastico regionale, ambito retto da Paolo Bernardi, a seguito della chiusura delle operazioni di iscrizione on-line, il cui termine era fissato per il 12 di febbraio. I dati complessivi delle tre tipologie di istruzione (licei, tecnici e professionali) mostrano una prevalenza dei licei (40,2%), seguiti dai tecnici (38,6%) e dai professionali (21,2%). Rispetto al dato regionale, però, è minore l’iscrizione ai Licei (-5%), maggiore ai tecnici (+1%) e ai professionali (+4%); anche il raffronto con il dato nazionale evidenzia una minore propensione verso i licei, mentre maggiore è la scelta per l’istruzione professionale, con un aumento delle iscrizioni per il settore commerciale e i servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Il dato nella provincia, raffrontato con le iscrizioni dello scorso anno, evidenzia un leggero calo nei tecnici e nei licei.

Il calo di iscrizioni nell’istruzione liceale coinvolge in particolare l’indirizzo del liceo classico (-17), del linguistico (-49), del liceo artistico (-40), mentre aumentano gli iscritti all’indirizzo del liceo delle scienze umane – economico sociale (+33). Il numero degli iscritti agli indirizzi scientifici rimane stabile (+29 per il liceo scientifico, -29 per le scienze applicate). Nei tecnici diminuiscono in particolare le iscrizioni nel settore economico (-44).

Nel settore tecnologico, complessivamente stabile, si registra un aumento negli indirizzi di agrario-agroalimentare (+13), meccanica (+8) e chimica (+8). Per quanto riguarda le singole scuole e i diversi territori, seppure in calo di 52 unità, il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza si conferma il primo istituto in Provincia (343 allievi) seguito dal Polo Tecnico-Professionale di Lugo (317) e dal Liceo scientifico Oriani di Ravenna (313) che però "perde" 21 allievi rispetto allo scorso anno mentre ne guadagna 6 il liceo classico Dante Alighieri che sale a 282 studenti. Giorgio Costa