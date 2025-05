"Se eletto riporterò l’Accademia di Belle Arti in centro storico"

"Se vinceremo le elezioni, il primo atto della nostra amministrazione sarà quello di riportare l’Accademia nel cuore della città. Perché la cultura non può vivere in periferia, né essere messa in secondo piano".

Nel 1998-99, l’Accademia di Belle Arti "fu trasferita dalla storica sede della Loggetta Lombardesca alla zona industriale, in via delle Industrie, per fare spazio al nuovo Mar. Una scelta che ha segnato l’inizio di un isolamento culturale. I laboratori rimangono nella periferia, mentre in piazza Kennedy gli studenti dispongono di appena tre aule, malmesse e inadatte".