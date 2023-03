"Se fossi la Terra vorrei fiorire..." I ragazzi diventano ‘poeti green’

"Se fossi la Terra vorrei fiorire, se fossi l’inquinamento invece sparire". Questi sono alcuni dei versi con cui, noi alunni della classe 2^ C della scuola media ‘Cervia 3’, abbiamo dato voce alle nostre emozioni cercando di evidenziare e comprendere l’importanza della salvaguardia all’ambiente.

L’iniziativa è partita da alcuni di noi, dopo aver approfondito alcuni argomenti legati all’Agenda 2030.

"Essere venuti a conoscenza di alcuni problemi ci ha reso più sensibili alla questione ambientale" ha esposto Sara, prima di leggere la sua poesia. Non a caso la necessità di educare alla cittadinanza e alla sostenibilità è diventata una priorità nel percorso formativo del fare la ’buona scuola’.

Diventare cittadini attivi attraverso la poesia è stato il nostro modo per porre l’attenzione sulla tutela della nostra casa comune. Dove non arriva la mente può arrivare il cuore. Scuotere le coscienze come urlo di protesta, tramite la partecipazione emotiva, è stato il filo conduttore di un’attività stimolante che ha coinvolto ognuno di noi.

Per comprendere che l’ecosistema ha bisogno del nostro aiuto, bisogna imparare a rispettarlo e per rispettarlo è nostro dovere conoscere.

Grazie ad un apprendimento autentico che ci ha permesso di esplorare, di discutere, di sentirci a nostro agio, abbiamo compreso che dobbiamo fare qualcosa anche noi, e dobbiamo farlo subito.

L’unico modo per evitare che le conseguenze possano nuocere le generazioni future è informarsi e incentivare l’attivismo ambientale nei gesti quotidiani, per fare scelte sempre più consapevoli e responsabili.

Noi cercheremo di farlo!

Curiosità

"Conoscere per agire".

Lo sapevate che gran parte del nostro pianeta sta nuotando nella plastica abbandonata?

Buste di plastica o gli involucri del cibo, hanno una vita di pochi minuti o qualche ore, ma rimangono nell’ambiente per centinaia di anni.

Ogni anno milioni di animali sono uccisi dalle plastiche: uccelli, pesci e altri organismi. Recuperare i rifiuti di plastica una volta che sono nell’oceano è molto difficile, se non impossibile.

Cosa possiamo fare noi? Migliorare i sistemi dei rifiuti e del riciclaggio utilizzando una minor quantità di plastica.

Classe 2ªC

Scuola media ‘Cervia 3’

Professoressa

Manuela Valzania