Se la biscia si rivolta al ciarlatano

Certe volte il mondo va alla rovescia. In tale situazione si dice: "La bèsa la s’arvölta a e’ zarlatân" (La biscia si rivolta al ciarlatano). Il detto nasce dal caso in cui un incantatore di serpenti venga morso dal rettile. Il modo di dire vale anche quando un maldicente si scontra con chi riteneva remissivo e invece reagisce in malo modo. E ancora quando un male rivolto verso una persona si ritorce su colui che l’ha provocato. Lo stesso concetto può essere espresso con "L’è la lévra ch’la cór dri a e’ cân" (È la lepre che corre dietro al cane). Il detto, che vede la realtà rivoltata, era usato per indicare le donne che correvano dietro agli uomini, ribaltando le consuetudini che stabilivano fosse l’uomo a corteggiare la donna.