"Se mi estradate in Serbia sarò ucciso"

Dalla Serbia, dove dovrebbe scontare quasi nove anni nelle rigide prigioni di Belgrado, è ricercato dal 2019 per i reati di produzione e distribuzione di stupefacenti, rapina, trasporto e distribuzione di armi da fuoco ed esplosivi. A Ravenna, invece, sta scontando in regime di detenzione domiciliare tre anni, patteggiati, per avere pestato, violentato e persino sequestrato l’ex moglie, tenendola legata mezz’ora a un albero. Il fine pena è previsto a ottobre 2023, dopo di che verrà dato corso al mandato di cattura internazionale spiccato dell’Interpol, dato che la Corte d’appello di Bologna ha già dato il via libera all’estradizione, una volta che avrà saldato il conto con la giustizia italiana. Eppure quel termine rischia di slittare, in quanto nel frattempo l’uomo – un 40enne che vive a Ravenna con la famiglia d’origine – ha commesso altri reati: l’ultimo l’altro giorno, quando è stato arrestato dai carabinieri poiché sorpreso all’interno dell’Esp, in violazione alle disposizioni del Tribunale di sorveglianza che gli consente di allontanarsi da casa per svolgere servizi di volontariato e in altre limitate circostanze. Una volta fermato, in compagnia di una donna, ha detto che si stava recando dal dentista, poiché a proprio dire non gradirebbe quello indicato nel...