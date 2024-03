Se Michele è Barabba

Teatri di Bari/Kismet e la regista Teresa Ludovico portano per la prima volta in scena ’Barabba’, un’opera composta nel 2010 da Antonio Tarantino e pubblicata, nel 2021, dalla casa editrice Cue Press. Interpretata da Michele Schiano di Cola, l’opera, in scena stasera al teatro Masini di Faenza e giovedì alle 21 al teatro Rasi di Ravenna, fa parte di un ciclo che da tempo la regista ha voluto dedicare al lavoro di Tarantino.

Del suo incontro con Tarantino, la stessa Ludovico scrive: "Nel 1982 ho visto lo spettacolo ’Stabat Mater’ di Antonio Tarantino, interpretato da Piera Degli Esposti, e sono rimasta folgorata da quel potente flusso di parole fatte di carne. Una scrittura magistrale che mi affascinava e mi intimoriva. Quando, qualche

anno fa, Marco Martinelli ci propose uno studio per la messa in scena de ’La casa di Ramallah’, ebbi un tuffo al cuore: ero eccitata dalla proposta e impaurita dalla verbosità della scrittura. Allora ho avvicinato il testo lentamente, cercando di assorbirlo ritmicamente e quando mi sono lasciata andare tutto è stato più

semplice".

Biglietti: per Faenza 15 euro (intero), 10 euro (ridotto per under 29). Prevendite: dalle 10 alle 13 presso la biglietteria del teatro Masini, prenotazioni telefoniche (0546-21306). Per Ravenna intero 18 euro (ridotto 16, under 26 costo 10 euro), biglietteria

aperta il giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima dello spettacolo (0544-30227).