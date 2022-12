Se ne va un anno duro, ma lascia qualcosa di buono

Continua dalla prima pagina

...poi c’è Devis, 45 anni di Lugo, un pescatore con mani grandi e abituate alla fatica che una mattina di maggio si tuffa nel Candiano a Marina di Ravenna per strappare da un’auto un giovane che rischiava di affogare. Fu quasi travolto dalla popolarità, per lui arrivò anche il riconoscimento della Prefettura e quel 2 giugno in piazza del Popolo venne fotografato a più riprese, come una star.

E Marisa? Quant’è straordinaria la sua storia? La vita non è stata generosa con lei e allora Marisa ha deciso di esserlo con gli altri e a gennaio dona un’ambulanza al 118, in ricordo del marito Ettore, scomparso due anni e mezzo prima.

Poi c’è chi nello sport ha trovato il salvagente al quale aggrapparsi dopo gli scherzi del destino, come Yuri Ferrigno, disabile a seguito di un incidente stradale e medaglia d’argento ai mondiali di badminton, o come i ragazzi del Centro sport terapia di Judo di Ravenna, secondi ai campionati iridati per ragazzi con sindrome di down. Ci sono i coniugi di Faenza, una coppia che un giorno di marzo dona due milioni di euro all’Irst, l’istituto di studio e cura dei tumori di Meldola: non cercate i loro nomi, vogliono restare anonimi, giustamente, perché la vera beneficenza si fa senza apparire.

È un anno duro questo 2022 che se ne va, ma lascia anche del buono. Ed è a quel buono che bisogna aggrapparsi e fargli spazio.

Andrea Degidi