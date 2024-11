In un momento in cui la carenza di autisti sta mettendo in difficoltà le imprese e il sistema logistico del nostro territorio, il progetto formativo ’Randstad for Driving’ offre un’opportunità preziosa, cioè quella di facilitare il conseguimento delle patenti e delle certificazioni necessarie (C e CQC) per la guida di mezzi pesanti. E questo, permettendo anche alle aziende di partecipare alla selezione di nuovi autisti.

Nel corso di un webinar diretto alle aziende interessate, in programma martedì 19 novembre alle ore 17, verranno presentate le opportunità di formazione nel settore trasporti previste dalla seconda edizione di ’Randstad for Driving’, promossa da Randstad Logistics in collaborazione con Confartigianato della provincia di Ravenna, gruppo Autoscuole AU.RA e FORMart. Il programma del Webinar prevede, a partire dalle ore 17, una presentazione e introduzione a cura di Confartigianato Ravenna; la presentazione del progetto ’Randstad for Driving’; a cura di Erika Sartoris, Specialty Manager Logistics Randstad Italia; la descrizione del percorso formativo a cura di Au.Ra -Autoscuole Ravenna; alle ore 17:45 la sessione dedicata e domande e risposte.

La necessità di formare nuovi autisti è una priorità per il settore della logistica e Confartigianato della provincia di Ravenna è da anni attiva a fianco alle imprese per promuovere percorsi agevolati che possano colmare questa crescente necessità. La carenza di autisti nel settore dell’autotrasporto merci è infatti ormai già divenuto un limite strutturale per molte imprese, ed è un problema che inizia a penalizzare anche il sistema logistico e trasportistico della provincia di Ravenna che, tra Consorzi ed aziende strutturate, è un comparto evoluto e con incidenza economica rilevante. Per informazioni e per confermare la propria partecipazione: 0544.516179. Link al webinar ed ulteriori informazioni sono sul sito www. confartigianato.ra.it