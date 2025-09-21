Secondo Casadei, liscio ma anche jazz

S’intitola ’’L’uomo che sconfisse il boogie’ il documentario di Davide Cocchi del 2006 dedicato a come Secondo Casadei seppe ripristinare il primato del liscio in sala da ballo dopo l’invasione dei generi d’oltreoceano nell’immediato dopoguerra. Quest’autunno, l’espressione con cui i giornali dell’epoca salutavano l’autore di “Romagna mia”, battezzerà una serata al teatro Alighieri: venerdì 3 ottobre, alle 21, Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento e la Dino Gnassi Big Band, con la partecipazione di Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari, Riccardo Mazzi e il Gruppo Folk alla Casadei, esploreranno l’eredità musicale di Secondo Casadei anche attraverso la lente di un genere quale il jazz, dei cui stilemi anche Casadei seppe appropriarsi in un uso libero e intelligente, fra appropriazioni e reinvenzioni, studiando i dischi di Duke Ellington, Armstrong, Ella Fitzgerald, Glenn Miller e Count Basie. Una contaminazione da riscoprire alternando il liscio della tradizione agli arrangiamenti in chiave jazz.

L’incasso della serata, realizzata in collaborazione con Casadei Sonora e con il contributo di Gruppo Tecno Solutions, sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Biglietti 10 euro, disponibili presso la biglietteria del teatro Alighieri (anche telefonicamente, 0544-29244). "Sarà l’occasione di affiancare e mettere a prova di pubblico questi due grandi generi da ballo apparentemente lontani, che in realtà si uniscono nell’abbraccio ballerino, coinvolgendo tutte le generazioni – sottolinea Moreno il Biondo –. Il clarinetto in do e la fisarmonica da una parte, le trombe e i tromboni dall’altra, con i saxofoni e le voci al centro della scena, che spettacolo!". Non solo liscio, fra dischi e biografia, emerge un ritratto di Secondo Casadei sicuramente più consapevole e informato di quanto accadeva nel mondo musicale a lui contemporaneo: dal jazz, scoperto dalle orchestre che si esibivano negli alberghi della Riviera quanto dal cinema, provengono certi strumenti, modalità e ritmi che si possono ancora scovare nelle sue incisioni.