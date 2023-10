Secondo cuoco in un ristorante

Un ristorante che si trova a Fornace Zarattini, alle porte di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale che supporti il cuoco in tutte le preparazioni: un secondo cuoco. Al candidato viene richiesta un’esperienza pregressa nella mansione ricercata e l’essere automunito. È considerato titolo preferenziale, inoltre, la capacità di preparare la pasta fresca e il possesso delle procedure Haccp. Viene offerto un contratto a tempo determinato con la possibilità di conferma. La sede del lavoro è Fornace Zarattini. La qualifica Istat è ’Cuochi in alberghi e ristoranti’. L’orario proposto è quello del servizio per l’ora di pranzo e cena, con due giornate di riposo settimanali, martedì e mercoledì. Scadenza il 31 ottobre.