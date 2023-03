Secondo rigassificatore Il sindaco de Pascale: "Alla Regione non risulta"

Alla struttura commissariale del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha seguito l’iter per l’installazione al largo di Ravenna della nave rigassificatrice BW Singapore, non è arrivata alcune richiesta per portare nella nostra città un secondo impianto. L’ha detto ieri pomeriggio in apertura di Consiglio comunale, il sindaco Michele de Pascale, replicando alla richiesta di partiti e liste di opposizione.

"È un passaggio particolarmente grave – ha anche aggiunto – perché un’emergenza nazionale, com’è sempre stata definita la questione della crisi energetica e dei rigassificatori, non può non interessare in primis il Governo. Non può essere che Snam manda una lettera a Bonaccini e finisce lì. Prima serve il parere del Governo".

Alvaro Ancisi, nelle vesti di proponente, e i consiglieri comunali di opposizione Alberto Ancarani, Angelo Nicola Di Pasquale, Filippo Donati, Giacomo Ercolani, Renato Esposito, Alberto Ferrero, Nicola Grandi, Gianfilippo Nicola Rolando e Veronica Verlicchi, in rappresentanza di Lista per Ravenna, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega per Salvini, Viva Ravenna e La Pigna, hanno firmano una lettera aperta al primo cittadino nella quale chiedevano, appunto, di interpellare Bonaccini sull’eventuale arrivo del secondo rigassificatore e di informarne la cittadinanza. "Egregio sindaco – si legge nel documento –, solo per rispetto della verità, le annunciamo che, sull’ipotizzato arrivo di un secondo rigassificatore a Ravenna, ogni competenza a riceverne l’istanza, a valutarla e ad autorizzarla è esclusivamente di Stefano Bonaccini, non già del governo nazionale, da lei scorrettamente accusato di non rispettare la nostra città".

De Pascale ha chiarito che a Bonaccini non sono arrivate richieste, ma ha anche detto chiaramente che "il Governo non può chiamarsi fuori da un’emergenza nazionale. Tant’è vero che il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, ha correttamente affermato che al momento ’non ci sono decisioni sulla destinazione, fra tre anni, della nave Golar Tundra che opererà nel porto di Piombino. In ogni caso ogni decisione dovrà essere concordata con la Regione e il Comune eventualmente interessati dal trasferimento di questo rigassificatore’".

Il caso è tornato d’attualità attraverso le parole del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che, a proposito delle decisioni sulla destinazione della Golar Tundra che Snam comunicherà il 24 marzo, ha parlato di destinazione Adriatico con riferimento a Ravenna.

"Scaricare tutto su Comune e Regione è un tentativo di deresponsabilizzare il Governo – ha però aggiunto de Pascale –. I partiti che lo rappresentano a Ravenna hanno chiesto informazioni? Loro cosa hanno saputo?".

lo. tazz.