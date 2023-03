Secondo rigassificatore, la lettera "Interpelli Bonaccini e ci informi"

Tutta l’opposizione si scaglia contro il sindaco Michele de Pascale e il governatore Stefano Bonaccini sull’ipotetico arrivo di un secondo rigassificatore a Ravenna. In particolare, con il proponente Alvaro Ancisi, i consiglieri comunali di opposizione Alberto Ancarani, Angelo Nicola Di Pasquale, Filippo Donati, Giacomo Ercolani, Renato Esposito, Alberto Ferrero, Nicola Grandi, Gianfilippo Nicola Rolando e Veronica Verlicchi, in rappresentanza di Lista per Ravenna, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega per Salvini, Viva Ravenna e La Pigna, firmano una lettera aperta al primo cittadino nella quale gli chiedono di interpellare Bonaccini sull’eventuale arrivo e di informarne la cittadinanza. "Egregio sindaco – si legge nel documento –, solo per rispetto della verità, Le annunciamo che, sull’ipotizzato arrivo di un secondo rigassificatore a Ravenna, ogni competenza a riceverne l’istanza, a valutarla e ad autorizzarla è esclusivamente di Stefano Bonaccini, non già del governo nazionale, da Lei scorrettamente accusato di non rispettare la nostra città". Dopo aver descritto le tappe che hanno portato all’ipotesi dell’arrivo di un secondo rigassificatore a Ravenna, i consiglieri di opposizione chiedono al sindaco di "risolvere urgentemente il mistero del secondo rigassificatore semplicemente proponendoLe di chiedere al presidente Bonaccini se Snam gli ha presentato istanza di collocarlo a Ravenna e, nel caso, di informarne la cittadinanza e di sottoporne preliminarmente il progetto, anche solo come parere consultivo, al massimo organo di rappresentanza civica: il Consiglio comunale".