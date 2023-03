“Secondo rigassificatore a Ravenna, ancora nessuna decisione”

La nave rigassificatrice Golar Tundra

Ravenna, 9 marzo 2023 – “Nessuna decisione è stata presa né sono in corso valutazioni tecniche sulla collocazione della nave rigassificatrice Golar Tundra dopo la sua permanenza per non più di tre anni a Piombino”. E ancora: “Ogni scelta sarà concordata con le Regioni e con le amministrazioni locali”. A chiarirlo è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in una nota con riferimento agli articoli in cui si ipotizza un trasferimento della nave da Piombino a Ravenna.

In particolare, era stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della riunione del Consiglio regionale a pronunciare la frase: “So che Snam si sta indirizzando su soluzioni che, proprio per preservare il carico di dialettica che si è accumulato sulla questione del rigassificatore a Piombino, portino la piattaforma offshore sull’Adriatico”.

La nave rigassificatrice Golar Tundra è in viaggio verso il porto toscano dove dovrà restare tre anni e poi, come da impegni sottoscritti, dovrà andarsene. Dove, lo ufficializzerà Snam tra 20 giorni.