"Sede dei Verdi, vetrina finalmente pulita ma dentro ci sono ammassi di documenti"

Dicono che il numero 13 porti fortuna. Nel caso di Anna Baraldi, che da mesi lotta per ottenere la pulizia della vetrina della sede dei Verdi in via Matteotti a Lugo, la saggezza popolare si è rivelata vincente. Al tredicesimo cartello appeso con richieste di pulire la vetrina, l’intervento da lei auspicato è stato effettuato. La sede, infatti, è stata finalmente pulita e la vetrina ora brilla. "Per due anni ho portato il problema all’attenzione della consulta di Lugo Centro dove ero consigliere – spiega Baraldi –. Poi l’ho fatto presente anche durante le riunioni di altre consulte. Nulla si è mai mosso fino ad ora". A determinare dopo mesi la decisione di riportare l’auspicato decoro è stato probabilmente l’ennesimo sollecito scritto dalla Baraldi a commento di un post del sindaco Davide Ranalli per raccontare gli ultimi interventi di pulizia in via Matteotti. La vittoria di Baraldi ha ottenuto le reazioni compiaciute di molti cittadini ma la vetrina tirata a lucido ha messo in luce la presenza, nel locale, di ammassi di documenti che "potrebbero essere sistemati meglio".

Monia Savioli