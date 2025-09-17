Sedici imbarcazioni per l’Esercito Italiano. Med si aggiudica bando da 20milioni di euro

Il cantiere navale Med di Cervia si è aggiudicato un bando del Ministero della Difesa, del valore di oltre venti milioni di euro, per la realizzazione di sedici connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft e relative dotazioni, accessori, supporto logistico e attrezzature complementari per l’Esercito Italiano.

Il Raiding Craft, come si legge in una nota, "è un innovativo natante d’assalto impiegabile per operazioni anfibie e riverine, allestito per le specifiche esigenze della Forza da Sbarco che unisce alla struttura tipica di una piattaforma di tipo Rigid Hull Inflatable Boat (Rhib), le soluzioni tecniche e di allestimento di una piattaforma di tipo Rigid Raiding Craft (Rrc)". Nel dettaglio si tratta di un’imbarcazione di nove metri, in grado di trasportare dieci persone, con scafo in alluminio, con motori entrofuoribordo che raggiungono una velocità di 45 nodi e sono avio-trasportabile ed eli-trasportabile con sbarco facilitato con fiancate apribili.

"I connettori tattici – continua il comunicato – garantiscono spiccate doti di navigazione, velocità e manovrabilità in mare aperto, sotto-costa ed in acque interne; capacità di trasporto di una squadra fucilieri full-equipped con protezioni balistiche per consolle. Le imbarcazioni assicurano alta capacità di sbarco, con un allestimento modulare che rende le piattaforme in grado di assicurare una “Capacità nazionale di protezione dal mare” e aumenta l’efficacia operativa della Forza da Sbarco".

"Dal 2015 Med ha fornito oltre 150 unità destinate agli utilizzi operativi della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, del Consubim (Gruppo Incursori della Marina Militare Italiana) e della Polizia – dichiara l’amministratore delegato Marco Galimberti –. Med ha sviluppato competenze che hanno generato ordini, per i prossimi tre anni, per più di 30 milioni di euro per il mercato della difesa e da diporto, riteniamo questa nuova commessa una sfida che rafforza il ruolo del nostro cantiere di Cervia nella nautica militare, un risultato importante per la nostra azienda".