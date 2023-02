Sedici zone sul territorio suddivise in sette aree

Una tradizione che

a Ravenna ha radici lontane.

Sono sedici in tutto le zone del territorio comunale dove sono dislocati gli orti, suddivise in sette aree: Ravenna centro (Fornace Zarattini), Ravenna Sud (Bosco Baronio, Classe, Fosso Ghiaia, Borgo Montone), Ravenna Darsena, Piangipane, Roncalceci (Pilastro), Mare (Casalborsetti, Marina di Ravenna, Porto Corsini, Punta Marina) e Castiglione.

La maggior concentrazione di orti è in via Chiavica Romea, con 309 lotti in totale, ma a Ravenna Sud c’è la distribuzione maggiore: 254 sono a Bosco Baronio, 71 sono in via Bramante, 70 in via Rubicone, 65 a Classe, 55

in via Salentino a Fosso Ghiaia e 18 sempre a Fosso Ghiaia

ma questa volta in zona

Peep, infine sono cinque

quelli coltivati a Borgo Montone.

Da quest’anno inoltre, cioè dal primo gennaio del 2023, è possibile pagare il canone con PagoPa, i bollettini vengono emessi e inviati agli ortisti.

I canoni attuali, che subiranno un lieve ritocco, vanno dai 6 agli 11 euro a lotto per i pensionati, a seconda della grandezza degli appezzamenti, e dai 26 ai 31 euro per gli hobbisti.

Si tratta di canoni annuali.