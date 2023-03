"Segavecchia, grande ritorno per i 60 anni della Pro loco"

È arrivato il tempo della 572 esima edizione della Segavecchia, fino a domenica a Cotignola. Dopo gli anni difficili del Covid la festa, organizzata dalla Pro Loco con il Comune, torna nell’interezza del suo programma. "Quella di quest’anno – spiega il presidente della Pro loco Emanuele Tonini – si annuncia un’edizione importante perché cade nel 60esimo anno di fondazione del nostro sodalizio, per il quale abbiamo creato un nuovo logo, finalmente non ci saranno più le restrizioni causate dalla pandemia e aspettiamo tantissima gente". Oggi alle 18.30 a palazzo Sforza verrà inaugurata ‘Affascinanante’, una collettiva sull’utilizzo della cartapesta nell’arte contemporanea, a cura di Gioele Melandri e Luigi Antonio Presicce. Alle 20.30 in piazza la band Geisha in concerto. Domani alle 17 in municipio ci sarà invece la presentazione del volume ‘Quando l’evento si fa storia’ a cura di Giordano Dalmonte, quindi alle 20.30 in piazza I musicanti di San Crispino. Il clou della manifestazione sarà domenica. Alle 11 dal piazzale storico della Pace partirà il corteo storico verso la collegiata di Santo Stefano, per la messa. Alle 15.30 in piazza ci sarà il corso mascherato della Vecchia coi gruppi a piedi, accompagnati dalla banda di Sarsina, quindi la passeggiata storica con figuranti, musici e sbandieratori della contrada del Ghetto di Lugo. Infine alle 17 è prevista la premiazione dei gruppi a piedi, alle 17.30 il lancio della bambolina, lettura della sentenza e rogo della Vecchia. Tutte le sere dalle 19 è attivo lo stand gastronomico in piazza Mazzini e musica sotto la Torre d’Acuto in via Farini. Nel giardino di Casa Varoli ci sarà lo spazio giovani allo stand ‘E pastrocc’. Alla biblioteca Varoli c’è la mostra ‘Frida Kahlo. Herat &Art: una mostra per immagini e libri’, a cura di Lisa Emiliani con coop Mosaico.

Daniele Filippi