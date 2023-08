’Segmenti Marini’ a Milano Marittima Occhio alle tele di Gundel e Salvo

Continua ‘Segmenti Marini’, rassegna d’arte contemporanea diffusa a Milano Marittima con l’obiettivo di promuovere artisti e territorio per la stagione estiva fino al 9 settembre. Il nuovo appuntamento è oggi alle 18 all’hotel Centrale di viale Torino 20 a Milano Marittima dove sono allestite opere di Gundel Busch, artista tedesca della Foresta Nera. Tele di grande fascino, composizioni alchemiche le più recenti opere, che pur privilegiando la forma, tendono all’informale rifacendosi all’espressionismo tedesco. L’artista realizza molte sfumature di colore, partendo da alcuni colori di base e applicandoli strato per strato, come un addivenire graduale. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Al residence 9Line, invece, sono esposte le tele di Salvo Ferrante, artista siciliano che vive ed opera a Milano. Salvo esplora gli eventi, la cronaca, il disagio sociale e li riflette nell’opera del suo mondo artistico, non limitandosi alla sola pittura. Nelle sue composizioni introduce oggetti di scarto, l’opulenza del superfluo, elementi tratti da contesti religiosi e politici. L’alienazione umana come radiografia di un mondo precario alla deriva. Post pop, new dada sono il background delle sue combine painting senza alcun intento alla dissacrazione o alla polemica semplicemente contestare la realtà d’ogni giorno.

All’hotel Centrale segue la presentazione del libro ‘Il Buon Pastore offre la sua vita’ di Emanuela Penni, uno dei massimi conoscitori dei mosaici ravennati, con un curriculum d’eccellenza.