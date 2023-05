Segnalai invano la gestione discutibile dei canali di Riolo Terme

In data 25092014 inviai all’assessorato all’ambiente della Regione Emilia-Romagna, in seguito all’alluvione che una parte di Riolo Terme subì il 20092014. Alluvione passata sotto silenzio sia da parte del Comune di Riolo Terme che da parte della Regione.

Nella mia mail segnalavo la gestione a dir poco colpevole dei canali di dubbia appartenenza e dei quali nessuno ne curava la pulizia oltre a questo denunciavo la mancanza di un piano ‘intelligente’ del percorso del Senio e delle casse di espansione quasi inesistenti se non inutili.

Dal 2014 ad oggi, chiaramente, non è stato fatto nulla. Quindi, andare in televisione come fa Bonaccini e stracciarsi le vesti parlando di eventi imponderabili è molto risibile.

Quello che oggiorno manca ancora è semplicemente un piano serio di regimentazione delle acque del Senio compresi i mille canali di dubbia proprietà e dei quali il Comune di Riolo Terme si disinteressa.

Gianluca Ierpi