"Segnalati bivacchi in stazione. Come si intende intervenire?"

Il capogruppo del gruppo consiliare Indipendenza Gianluca Salomoni ha presentato una interrogazione sulle ‘presunte criticità segnalate all’interno dei locali della stazione ferroviaria’ di Cervia. La questione posta sul tavolo è in attesa di chiarimenti in consiglio comunale. "Anni addietro lamentai lo stato di degrado esistente all’esterno dell’ex biglietteria e della sala di aspetto della stazione ferroviaria (binari, pensilina, toilette) – scrive Salomoni –, ma oggi parrebbe tutto in ordine, però mi sono giunte alcune segnalazioni che mi hanno riferito della presenza, all’interno della sala di attesa, ma anche nelle panchine adiacenti all’area ferroviaria, di presunti bivacchi in diverse ore della giornata, ove alcuni soggetti "senza tetto" approfitterebbero di questi spazi comuni per riposare, gozzovigliare e/o dormire". Come poi spiega il consigliere "un recente sopralluogo svolto in prima persona durante il periodo diurno, mi ha permesso di non notare le criticità indicate e in particolare, non ho rilevato nessun bivacco all’interno dei locali della stazione ferroviaria (mi riserverò di fare futuri passaggi in orari notturni), nonostante vari passeggeri mi avessero notiziato che alcuni di questi clochard dormirebbero all’interno della sala di aspetto sdraiati per terra su materassi verosimilmente di cartone". Il consigliere chiede all’amministrazione "se è conscia degli eventuali disagi presenti all’interno e/o all’esterno della locale stazione ferroviaria" e se dovessero esserci "quali accorgimenti sono o verranno presi al riguardo".

