Segnalazioni per sopralluoghi entro oggi

A seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 18092023, la Regione Emilia-Romagna ha attivato la funzione di rilevazione danni e agibilità. Al fine di effettuare le verifiche sugli edifici, gli interessati nei comuni di Brisighella e Casola Valsenio devono richiedere il sopralluogo per la verifica dello stato degli immobili.

Tali segnalazioni, per rispettare le tempistiche indicate dalla Regione, devono essere effettuate via mail all’indirizzo [email protected], entro le 12 di oggi, mercoledì 27 settembre, indicando nome, cognome, recapito telefonico del segnalante e Indirizzo dell’edificio danneggiato.

L’Unione della Romagna Faentina provvederà a trasmettere le segnalazioni agli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna.