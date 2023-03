Segnali di pace dalla Fisb: Baldani in commissione stampa

Dopo aver visto sfumare la possibilità di ospitare i campionati italiani delle bandiere 2023, il Gruppo Alfieri Bandieranti del Palio del Niballo è ora alle prese con un altro problema sempre legato alla federazione degli sbandieratori. La Fisb, cosi si chiama l’associazione a cui la città manfreda aderisce e che l’ha vista fra i soci fondatori nel 1966, per quanto concerne le gare degli alfieri bandieranti e dei musici, ha al momento negato l’iscrizione annuale per un inghippo di tipo burocratico. Nella fattispecie i rioni faentini, che sono giuridicamente associazioni, fino allo scorso anno non erano iscritti alla federazione in qualità di associazioni, ma si appoggiavano al Comune di Faenza in quanto l’Ente pubblico è di fatto l’organizzatore del Palio del Niballo e delle manifestazioni in cui sono coinvolti i cinque rioni. La questione, da oltre un mese è anche al vaglio dell’Amministrazione comunale e dei rioni, che ne hanno discusso prima nel Consiglio dei 10 e poi in Comitato Palio. Negli anni ’90 per altri dissapori fu Faenza a estromettersi dalla Federazione per tre anni: vi rientrò nel 1996. Perciò a parere di molti l’esclusione non sarebbe un dramma. Resta il fatto che al momento tutto tace dalla Fisb che ha inviato comunque una lettera al Comune di Faenza, spiegando i motivi del comportamento. A ogni modo, all’inizio della prossima settimana è in programma un altro vertice fra i dirigenti comunali e dei rioni faentini per decidere cosa fare per sbloccare la situazione. Se però lo strappo non dovesse sanarsi, il torneo di giugno a Faenza, già messo in calendario, si potrebbe fare con i giudici espressi dai Rioni, come accaduto altre volte in un lontano passato.

Nel frattempo, è notizia di poche ore fa che il Consiglio direttivo della Fisb, ha deliberato l’ingresso di Marino Baldani, reggente del Gruppo municipale di Faenza in Commissione Stampa e Propaganda. Marino Baldani, personaggio molto noto del Palio del Niballo di Faenza da molti lustri, in passato ha ricoperto il ruolo di presidente Gruppo Giudici Gare proprio della Fisb.

Gabriele Garavini