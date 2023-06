Segnali meno contraddittori per i ragazzi

Non sono tutti così oggi i ragazzi e le ragazze. E non sono forse peggiori di quelli di una volta: in passato avevano meno visibilità, quello che facevano rimaneva circoscritto alla cerchia di amici e conoscenti. Oggi i social amplificano tutto, nel bene e nel male. Sul tragico incidente di Roma toccherà ai magistrati stabilire le responsabilità. Certo alcune riflessioni, al di là della vicenda giudiziaria, sono inevitabili. Soprattutto sui valori alla base delle imprese ‘al limite’ di cui sono stati protagonisti ancora prima dell’incidente. Loro, come altri. Le auto di lusso, le esagerazioni a 360 gradi, l’idea del denaro facile come unico scopo di una vita che valga la pena di vivere. Valori peraltro condivisi da molti adulti, perché questi ragazzi da qualcuno hanno attinto, spesso all’interno della famiglia. L’idea di una vita responsabile e rispettosa degli altri parte dalle piccole cose, dai gesti quotidiani. Soprattutto alla guida di un’auto. Quelli che oggi manderebbero al patibolo i ragazzi di Casal Palocco sono pronti a protestare per una sanzione ricevuta per aver superato la velocità ‘solo’ di 15 km orari oltre il limite, o per aver bevuto ‘solo’ un bicchiere di vino a cena con gli amici prima di mettersi al volante. Poi i controlli della polizia si trasformano in ‘agguati’, mentre gli autovelox in sistemi per le amministrazioni di ‘fare cassa’. Insomma dovremmo essere capaci di dare segnali meno contraddittori e soprattutto di non usare sempre la morale un tanto al chilo, a seconda delle circostanze.