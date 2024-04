"Segnati da Covid e alluvione. Ma ora Bagnacavallo è ripartita"

Bagnacavallo è stata colpita non da una, ma da più alluvioni. Eleonora Proni, che guida la città da 10 anni, evidenzia l’importanza dell’Unione, non solo dei cittadini ma dell’intera Bassa Romagna

Le ultime elezioni amministrative si sono svolte nel 2019. Poi ci sono stati il Covid e l’alluvione. Che bilancio può trarre da quest’ultimo complicato mandato?

"È inevitabile che il primo pensiero vada alle drammatiche esperienze che abbiamo vissuto, il Covid e le alluvioni. Sono stati anni straordinariamente complessi ma nei quali abbiamo dimostrato una grande capacità di resistere e fronteggiare gli eventi più duri, grazie anche all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che è stata fondamentale per lavorare assieme. Come comunità siamo riusciti a trovare le risorse per reagire, ma come spesso accade nella vita il contraccolpo degli eventi si è abbattuto con maggiore ferocia su chi già in partenza era più fragile: per amministrare con attenzione e giustizia si deve partire da questo dato di fatto".

Rispetto a quanto scritto nel programma elettorale del 2019 cosa è rimasto incompiuto?

"Quanto è occorso ha fatalmente rallentato l’iter delle importanti opere previste, che comunque sono tutte avviate. Ad esse si sono poi aggiunte le straordinarie opportunità legate al Pnrr che abbiamo saputo cogliere e tradurre in fondamentali progetti di riqualificazione urbana e messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio da un punto di vista idraulico, con la massima sinergia di tutti gli enti coinvolti. Anche nei momenti più complessi, abbiamo saputo trovare nuove strade per tenere alta l’attenzione sulle emergenze da un lato e al tempo stesso favorire la ripartenza e la vitalità delle comunità, senza lasciare indietro nessuno. Come è successo ad esempio per la programmazione culturale e la Festa di San Michele, sia negli anni del Covid sia nella difficile estate dopo l’alluvione".

Nel tempo come si sono modificate le priorità?

"Abbiamo cercato di mettere le persone ancora più al centro del nostro pensiero e della nostra azione amministrativa. Cura, contrasto alle disuguaglianze, costruzione di solidarietà, creazione di una comunità capace di contrastare solitudine e disagio, prendendosi cura gli uni degli altri: man mano che il mandato procedeva e le emergenze si delineavano, ci è stato sempre più chiaro che questi elementi dovevano essere il nostro faro in ogni decisione. L’Unione è stata la dimensione ottimale per affrontare tutto questo: assieme ai colleghi sindaci e alle rispettive Giunte abbiamo sempre lavorato fianco a fianco, confrontandoci senza paura anche nelle divergenze, per il bene delle nostre comunità e di tutta la Bassa Romagna".

Ha dei rimpianti? Qualcosa viene avrebbe desiderato fare e non ha fatto?

"Da un punto di vista amministrativo non parlerei di rimpianti. Sono stati dieci anni dedicati a far leva sui punti di forza della comunità, cercando di mettere in luce le energie e le risorse delle persone che nelle giuste condizioni possono fare cose incredibili. Certo mi sarebbe piaciuto veder conclusi alcuni progetti e alcune opere in tempo, ma la cosa importante per il territorio è che chi verrà dopo di me potrà inaugurarle tra non molto tempo. Non si può svolgere questo ruolo pensando all’arco temporale del proprio mandato, è un lavoro che parla per forza di cose di futuro".

Qual è stato il momento più brutto e quale il più bello di questi ultimi cinque anni?

"I momenti più brutti sono stati senza dubbio i giorni dell’isolamento dovuto al Covid e la disperazione delle persone colpite dalle alluvioni. Quelli più belli sono stati i tanti eventi di piazza condivisi con cittadine e cittadini, in particolare i più piccoli, a Bagnacavallo e nelle frazioni e i progetti che hanno resa viva la città anche nei momenti più difficili".

Cosa lascia in eredità al suo successore?

"Lasciamo tante certezze importanti: il centro storico recuperato, le nuove opere idrauliche, le piste ciclabili e le infrastrutture in corso di realizzazione, un bilancio solido e quindi tante possibilità di fare nuovi progetti e investire sul cambiamento della comunità. Questo anche grazie a una struttura tecnico-amministrativa che con efficienza e professionalità, tanto nel Comune quanto in Unione, è pronta a cogliere le prossime sfide".

Che messaggio si sente di rivolgere ai cittadini e alle cittadine che ha governato?

"Bagnacavallo è un posto bello dove vivere e progettare il proprio futuro, con l’impegno e la responsabilità di tutti. È un comune dove le relazioni sono centrali, dove ci sono occasioni importanti di riflessione, crescita e approfondimento che ci si aspetterebbe in città ben più grandi e dove pensiero e creatività trovano corpo in progettazioni di grande respiro nel campo del teatro, del cinema, dell’arte e della cultura. Bagnacavallo è una città inclusiva e solidale, dove bambine e bambini hanno tante opportunità di crescita e dove si può invecchiare, con dignità e rispetto. Bagnacavallo è una città che si prende cura: dell’ambiente, del territorio, della sua storia e del suo futuro".

Monia Savioli