’Segni e voci del tempo’ al Mazzoni

Il saggio finale del laboratorio per adulti “Ti piace Recitare?” va in scena questo weekend al Teatro dei Filodrammatici Mazzoni. Il laboratorio tenuto da Daniele Porisini è iniziato a novembre 2024, ed ha affrontato i temi delle rappresentazioni teatrali nei secoli, affiancando l’approfondimento dei personaggi attraverso le teorie di grandi maestri di teatro del ‘900. In un borgo d’altri tempi, dove fede e passioni popolari si mischiano e si scontrano, va in scena una storia fatta di intrighi, risate e qualche spunto di riflessione.

Tra regole rigide e voglia di libertà, i protagonisti si destreggiano in un mondo pieno di colpi di scena.

Lo spettacolo ’Segni e Voci del Tempo’ sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici Mazzoni, viale Stradone 7, a Faenza: oggi, domani e domenica alle 21. Biglietto 8 euro.