Segreteria politica di de Pascale, al vertice Luca Coffari

Il cervese Luca Coffari (nella foto) da ieri è alla guida della segreteria politica del presidente della Regione Michele de Pascale. Coffari, ex amministratore locale, sindaco di Cervia, ha iniziato la sua esperienza politica insieme a de Pascale quasi vent’anni fa. "Nel corso degli anni – spiega – abbiamo collaborato strettamente, prima in giunta a Cervia e successivamente come sindaci, quando lui è stato eletto a Ravenna. A Michele mi lega un profondo rapporto di stima e amicizia. E quando mi ha chiesto di affiancarlo in Presidenza regionale, ho accolto la proposta con grande onore. L’idea di poter contribuire in piccola parte a una nuova stagione per la nostra regione mi riempie di entusiasmo e senso di responsabilità".

Nel ruolo di capo della segreteria politica e collaboratore diretto del presidente della Regione, Coffari si occuperà in particolare dell’organizzazione delle attività e delle deleghe gestite direttamente dal presidente, delle relazioni politiche con le istituzioni, nonché del dialogo con le forze sociali ed economiche del territorio. "Si tratta – aggiunge Coffari – di ambiti che ho avuto modo di approfondire e seguire nel corso delle mie esperienze istituzionali e professionali".

Per quel che riguarda l’agenda politica, le questioni sul tavolo sono numerose e di grande rilievo. Tra i temi su cui il presidente, insieme alla giunta, sta concentrando le prime azioni ci sono la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, in particolare impostando il lavoro con il nuovo commissario, la sanità e l’economia e poi, ovviamente, il turismo. Tutte tematiche sulle quali l’esperienza politica e professionale di Luca Coffari potranno risultare particolarmente utili.

