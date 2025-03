Sei lezioni per scoprire i funghi

Il Gruppo Micologico Lughese ha organizzato il corso base di micologia di quest’anno, in sei appuntamenti, sempre di giovedì sera, che si terranno tra il 6 marzo e il 10 aprile al Palazzo Ascom-Confcommercio di via Acquacalda 29, a Lugo. Gli incontri saranno tenuti da docenti universitari e tratteranno di botanica e soprattutto di analisi e riconoscimento dei funghi, come selezionarli e dove trovarli. La quota di partecipazione è di 35 euro per l’intero corso; esenti gli under 16. Il corso partirà giovedì 6 marzo alle 20.45 (orario d’inizio di ogni appuntamento) con l’esperto Stefano Faccani e la sua relazione su "Le stagioni dei funghi". S i proseguirà il 13 marzo; il 20 marzo; il 27 marzo; il 3 e 10 aprile.

Per informazioni 0545 34114, 335 6464932.