Sei licenze per il taxi. Le domande fino a lunedì

Ultima settimana per presentare le domande per partecipare al bando relativo a sei nuove licenze di servizio taxi a Ravenna di cui due destinate all’impiego di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento. Le informazioni e la modulistica su https://bit.ly/4cAGmTX. Le domande potranno essere presentare entro lunedì prossimo. In particolare, il valore delle licenze sarà di 90mila euro per il rilascio della licenza di tipologia ordinaria e di 76mila e 500 euro per il rilascio della licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità gravi con necessità di incarrozzamento. Inoltre, il rilascio delle nuove licenze sarà vincolato all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, secondo le disposizioni in vigore dell’Unione europea. Le domande vanno trasmesse via Pec, inderogabilmente entro e non oltre le 13 di lunedì a attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura “Bando pubblico – 6 licenze taxi a titolo oneroso di cui n.2 riferite a veicolo attrezzato anche per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento – anno 2024”. Ci sarà poi un esame orale oppure un test attitudinale.