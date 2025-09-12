Sei mesi di lavoro solo per le tasse. La pressione fiscale sulle imprese

I giorni sono ben 191: 6,28 mesi. Calendario alla mano, significa che nel 2024 fino al 9 luglio scorso le imprese di Ravenna hanno lavorato solo per pagare le tasse. È il risultato dello studio dell’Osservatorio nazionale di Cna ’Comune che vai, fisco che trovi’, giunto alla settima edizione e che esamina le imposte sulle imprese, con particolare attenzione alle differenze fra i territori. "Non esiste infatti nel nostro Paese una sola pressione fiscale – scrive Cna in una nota – ma tante, legate non soltanto alla natura del reddito stesso ma anche alla localizzazione dell’attività produttiva".

In Italia le imprese l’anno scorso hanno lavorato per il fisco fino al 9 luglio, due giorni in meno rispetto al 2023: la tassazione sulle imprese personali è passata dal 52,8% al 52,3%. "In provincia di Ravenna – prosegue la nota di Cna – il comune di Ravenna e quello di Lugo sono sostanzialmente in linea con la media nazionale e con quella dell’Emilia-Romagna (51,9%), pertanto le imprese raggiungono il tax free day il 9 luglio. Ravenna si colloca al 60esimo posto per quanto riguarda la tassazione sulle piccole imprese su 114 comuni analizzati. Faenza evidenzia un total tax rate del 50%, di conseguenza le imprese faentine lavorano sette giorni in meno per raggiungere il tax free day, cioè il 2 luglio. Cervia, al contrario, evidenzia un total tax rate del 55,1% e le imprese cervesi devono lavorare fino al 20 luglio per ’liberarsi’ delle tasse. Questi squilibri sono da attribuire principalmente al diverso valore delle rendite catastali".

Cna riferisce che negli ultimi anni alcune proposte fatte, come l’introduzione del regime forfettario e fiscale agevolato, sono state accolte: "La strada da percorrere – dicono Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani (foto), presidente e direttore generale di Cna Ravenna – è continuare con ancora più determinazione verso una sensibile riduzione della pressione fiscale sul reddito delle imprese".