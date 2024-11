’Sei solo mia’ al Mazzoni

Sul palco del teatro dei Filodrammatici ’Mazzoni’ di Faenza (viale Stradone 7), andrà in scena questa sera alle 21 uno spettacolo contro la violenza sulle donne.

La compagnia teatrale ’Amici di SMaMa’, sarà infatti protagonista con ’Sei solo mia’, un’esibizione portata in scena proprio nel mese in cui ricorre la giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre). Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l’associazione Sos Donna.

"Sarà una serata di emozioni, di sentimenti, di ’pugni nello stomaco’, di verità senza sconti – assicurano le attrici –. Uno spettacolo dove danza, musica e parole si amalgamano insieme, a coinvolgere tutti i sentimenti".

Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotazioni telefoniche e info, scrivere su Whatsapp al numero 377-3626110, indicando data, numero di biglietti richiesti e un nominativo di riferimento. È comunque possibile presentarsi anche senza prenotazione.

Tutte le informazioni, date, orari, spettacoli e prenotazioni sulla pagina Facebook Filodrammatica Berton, su Instagram Filodrammatica_berton, e sul sito internet www.filodrammaticaberton.it.