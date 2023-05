Sei tane di nutrie lungo Senio e Lamone "Ma non è colpa loro"

È stato il ‘sormonto arginale’, e non la presenza di gallerie scavate dagli animali, a causare le esondazioni della settimana scorsa. E’ questo il responso dell’Agenzia interregionale per il Po all’indomani dei sopralluoghi compiuti sul Senio e sul Lamone a Castel Bolognese, Bagnacavallo, Boncellino e San Romualdo. L’Agenzia Interregionale per il Po ha comunque "già avviato interventi di chiusura delle molteplici gallerie individuate, affiancati da sfalci e dalla ripresa delle rotte arginali; attività che in mancanza di piogge violente potrebbe concludersi entro la settimana in corso, e che comunque consentiranno di affrontare, con interventi provvisionali di chiusura e telonatura, anche le piogge attese per queste ore".

Sugli argini sono state rinvenute "alcune tane profonde, caratterizzate da molteplici diramazioni, e con gallerie che superano anche i tre o quattro metri di lunghezza nella loro articolazione morfologica sotterranea"; è questo, in estrema sintesi, un primo bilancio del monitoraggio che i tecnici specializzati di Aipo, coordinati nell’occasione dal direttore Gianluca Zanichelli e dal dirigente Massimo Valente, hanno effettuato sul posto. "Durante il monitoraggio tecnico sui corsi d’acqua abbiamo rintracciato un abbondante numero di tane profonde, che non hanno però nella fattispecie pregiudicato la stabilità arginale nei punti di fuoriuscita. Le tane erano sei in un tratto però di oltre 20 km; in questo momento tutte sono state riprese e sistemate". Le tane in questione appartenevano molto probabilmente a nutrie, specie invasiva sudamericana, un tempo allevata per la sua pelliccia, che si è diffusa ormai in tutta Italia ed Europa. "I tratti monitorati sono in aree classificate in terza categoria e non interessate in maniera diretta dagli ultimi eventi. In via preventiva era comunque necessario mettere in sicurezza idraulica anche queste zone, in quanto la presenza di tane rappresenta un punto di criticità da tenere sonno stretta osservazione".

Il lavoro da fare sugli argini è nel frattempo ancora molto: "in assenza di ulteriori violente precipitazioni nella zona, le operazioni sulle arginature", conclude l’Agenzia interregionale per il Po, "potranno concludersi in sette o dieci giorni; già dalla giornata odierna consentiranno tuttavia di aumentare in modo significativo la sicurezza nelle situazioni più monitorate".

f.d.