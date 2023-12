Seicentomila euro in arrivo per il Mic

E’ stato approvato il progetto definitivo per il restauro e la riqualificazione funzionale di alcuni importanti spazi del Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza.

Il piano, dal budget pari a 600mila euro, prevede il migliorameto della fruibilità e l’adeguamento impiantistico in una parte importante del museo e in porzioni attualmente esterne al suo vero e proprio perimetro, che potranno diventare spazi a servizio del Mic, come l’area dell’ex-ebanisteria, nella cosiddetta Palazzina Liverani.

I lavori sono finanziati per 456mila euro da un contributo della Regione Emilia Romagna, per 120mila euro dal Museo delle Ceramiche, e per i rimanenti 24mila euro dal Comune di Faenza.

L’impianto elettrico sarà oggetto di un ammodernamento in funzione di un maggiore risparmio energetico, mentre alcune cesellature saranno effettuate sul profilo architettonico per migliorare anche l’accessibilità del museo faentino al suo pubblico.

Nel mirino ci sono anche i soffitti dei depositi, per i quali si è optato per un complessivo rifacimento.

Il Mic, che quest’anno ha compiuto 115 anni, non è solo un museo infatti: l’area espositiva è soltanto una parte di una struttura più ampia, in cui hanno sede gli uffici dove vengono messe a punto mostre ed eventi, e nei quali viene curata l’organizzazione di Argillà e del Premio Faenza, oltre ai laboratori di restauro.

Sale, queste ultime, in cui rivedono la luce alcune delle creature delle collezioni su cui la scure del tempo si è abbattuta più ferocemente, e dentro le quali sono recentemente state ospitate anche molte delle ceramiche che sono state c olpite dall’alluvione nei musei e nelle botteghe della città, in primis nel Museo Tramonti, trovatosi al centro della piena che dal Lamone ha investito il Borgo nein mesi scorsi.

Il Museo internazionale delle Ceramiche faentino ha nel suo dna le attività di conservazione e restauro: infatti benché gravemente danneggiato ai tempi della Seconda guerra mondiale – qui caddero ordigni destinati probabilmente alla vicina ferrovia, facendo scempio della struttura e delle opere d’arte conservate, come documentato dall’ala dedicata appunto alla rinascita del museo nel Dopoguerra – le sue collezioni fanno di lui, da molti decenni, il più importante museo dedicato alla ceramica.

Da poco più di un anno il Museo faentino è diventato proprietario anche del Palazzo Muky Matteucci, dentro al quale prenderà vita la Casa dell’Arte Muky-Matteucci.

Si tratta un progetto che prevede anche uno spazio per residenze d’artista, la cui inaugurazione era in calendario per i prossimi anni, ma che ha subito un’accelerazione proprio per consentire alla coppia di ceramisti di Pantoú di avere un luogo in cui dare vita alle sue ceramiche.

