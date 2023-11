"Semaforo e sensi unici per Lugo Ovest"

Una priorità che continua a restare nelle retrovie. La viabilità del quartiere di Lugo Ovest, che soffre di una carenza di sicurezza e collegamenti con i servizi, dalla farmacia al supermercato, avrebbe dovuto essere analizzata nei corsi degli ultimi mesi per realizzare un progetto da sottoporre all’amministrazione. Prima l’alluvione, e poi la necessità di inseguire le emergenze hanno invece posticipato le scadenze. "Adesso – sottolinea il presidente della circoscrizione, Fiorenzo Baldini – è ora di ricominciare". L’esigenza di organizzare in modo diverso la viabilità di quartiere si è imposta da quando è stato sospeso il progetto del sottopasso di via Sammartina per collegare la parte Ovest della città con la via Felisio. "A quel punto – continua Baldini – ho proposto di organizzare una serie di incontri con i residenti per analizzare le criticità e identificare delle possibili alternative". Una proposta che, dopo mesi di stasi, è stata rilanciata durante la riunione della consulta organizzata nei giorni scorsi alla presenza dell’assessora ai Lavori pubblici e Decentramento, Veronica Valmori.

"Quella della viabilità – sottolinea Baldini – continua a essere in cima alla lista delle priorità. Ora ci muoveremo, cercando di coinvolgere i residenti in consulte organizzate anche senza la presenza di assessori, in modo che le scelte possano essere condivise e non vengano accolte con sorpresa". Le esigenze più importanti riguardano la necessità di collegare in modo più sicuro e diretto il quartiere con la San Vitale dove sono collocati i servizi di riferimento. "Sarebbe il caso di inserire, come già avvenuto sulla Piratello, un semaforo a chiamata per consentire alle persone di poter attraversare in sicurezza. Penso soprattutto agli anziani – continua –, che spesso hanno l’esigenza di raggiungere la farmacia o il supermercato. Poi si stava ragionando su un sistema di sensi unici, strutturato sempre per garantire la sicurezza della viabilità. In questo modo si potrebbe intervenire sulle vie Paurosa e Canaletto. Quest’ultima in particolare è strutturata sul sistema della centuriazione romana ed è quindi possibile prevedere un percorso in una direzione e l’altro nel senso opposto di marcia"

Monia Savioli