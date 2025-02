Semina il panico col coltello. Il Gip: "È senza freni inibitori". Resta in carcere l’assalitore

Resta in carcere il venticinquenne marocchino, Abdelilah Ezzine, che mercoledì scorso ha terrorizzato la zona della stazione ferroviaria di Ravenna. Il Gip Janos Barlotti ha confermato la misura cautelare in carcere, ritenendolo socialmente pericoloso e privo di freni inibitori. L’uomo è accusato di vari reati, tra cui furto, minacce, tentativo di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione, l’uomo ha sottratto un coltello da cucina lungo quasi 30 centimetri da una macelleria di viale Farini e lo ha brandito all’interno del McDonald’s della stazione, apparentemente alla ricerca di una persona non identificata. Durante l’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Alessandra Giovannini, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha fornito dichiarazioni spontanee. Ha affermato di essere stato poco prima derubato da più persone del cellulare appena acquistato e di aver cercato di farsi giustizia da solo.

Tuttavia, il giudice ha ritenuto inverosimile questa versione, ricondurre il tutto a una questione legata alla droga: secondo l’ipotesi dell’accusa, il giovane avrebbe ceduto un piccolo quantitativo di stupefacente a un acquirente che poi si sarebbe dileguato senza pagare.

Oltre all’accusa di furto del coltello, l’uomo risponde di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: all’arrivo della polizia locale, circondato dagli agenti, avrebbe reagito colpendoli con spallate e gomitate. Uno di loro ha riportato contusioni a una mano. Deve inoltre rispondere delle minacce rivolte ai passanti e del tentativo di lesioni ai danni dell’uomo che inseguiva: le telecamere di sorveglianza lo avrebbero ripreso mentre sferrava fendenti con il coltello.

Dopo le segnalazioni dei cittadini, gli agenti lo avevano rintracciato poco distante, ancora in stato di forte agitazione. Indossava un vistoso cappotto rosso e il coltello con il manico dello stesso colore è stato recuperato nelle vicinanze. L’arma, prima di affrontare la polizia, era stata appoggiata su un cornicione dietro le inferriate.

La Procura ha richiesto la custodia in carcere, considerando elevato il rischio di reiterazione del reato. La difesa sta valutando l’eventuale possibilità di ottenere gli arresti domiciliari presso un parente, ma al momento la detenzione resta confermata dal giudice, in ragione della mancanza di freni inibitori dimostrata dall’indagato, che per un presunto torto patito non ha esitato a impossessarsi di un lungo coltello (anche il macellaio ha formalmente denunciato il furto), per poi brandirlo nel fast food e lungo la pubblica via, cercando di colpire una persona con fendenti potenzialmente letali.

Lorenzo Priviato