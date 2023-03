‘Seminando fiori’ alla Casa del Teatro

La Casa del Teatro in via Oberdan 7A a Faenza tornerà a trasformarsi in ‘Kabarett’ con poltroncine e tavolini, bicchieri e luci soffuse dove gli attori del Teatro Due Mondi presenteranno pezzi inediti, letture e canzoni oggetto di studio e di ricerca. Ad aprire l’edizione 2023 della rassegna, oggi alle 19 e domani alle 21, saranno Federica Belmessieri e Maria Regosa con ‘Seminando fiori sulle scogliere’. Le serate saranno aperte da una piccola conversazione online: oggi sarà ospite il fotografo Santino Amedeo e sarà allestita una piccola mostra di sue opere, domani sarà in collegamento lo storico Rossano Pazzagli.

Ingresso unico 2 euro. Prenotazione obbligatoria allo 0546.622999, alla pagina http:teatroduemondi.itnews o il giorno dello spettacolo al 331.1211765. Info sulle attività alla Casa del Teatro: https:teatroduemondi.itcasa-del-teatro.